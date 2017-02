premium

Elizabeth slaat eerste jubileum graag over

46 min geleden

Koningin Elizabeth markeert dit jaar twee bijzondere jubilea. Maar aan de eerste daarvan wenst ze geen extra aandacht te besteden. Maandag is Elizabeth precies 65 jaar koningin, een saffieren regeringsjubileum dat in de Britse historie niet eerder is voorgekomen. Behalve met saluutschoten in Londen wordt er echter niet bij deze mijlpaal stilgestaan.