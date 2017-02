Nieuwe clubtour voor Racoon

Tegelijkertijd met de tour komt er in het voorjaar ook een nieuwe EP. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe materiaal. "Onze aanpak is anders dan bij de vorige opnames, maar toch zeer Racoon", aldus frontman Bart van der Weide in De Wereld Draait Door.

"We hebben het voorbije jaar hard gewerkt aan onze nieuwe nummers en er zitten weer een aantal echte pareltjes tussen. We zijn er supertrots op en we kijken er dan ook enorm naar uit om de nieuwe nummers live te spelen voor onze fans."