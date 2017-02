Arrival-regisseur maakt remake van Dune

Herberts boek Dune gaat over de strijd om de woestijnplaneet Arrakis waar een zeldzame grondstof te vinden is die nodig is om door de ruimte te reizen. Verschillende families vechten om de controle over de grondstof en de planeet Arrakis.

Twin Peaks-regisseur David Lynch verfilmde het verhaal in 1984 voor het eerst, met een rolletje voor zanger Sting. Voor de theatrale speelfilm investeerde Lynch veel tijd in de sets en kostuums. Onder liefhebbers van sciencefictionfilms geldt Dune van Lynch als een klassieker.

Villeneuve zou echter grotere plannen hebben en ziet in de meer dan twintig boeken geschreven door Frank en zijn zoon Brian Herbert een serie aan films. Daar is in Hollywood op dit moment veel vraag naar, getuige het succes van nieuwe films van de Alien en Star Wars serie. Villeneuve regisseerde onlangs Arrival. Die film werd genomineerd voor acht Oscars waaronder beste film en beste regie.