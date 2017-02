'Michael Jackson was bang vermoord te worden'

Zo op het oog zijn het slordig geschreven, willekeurig op papier gezette aantekeningen, maar de inhoud ervan is op zijn minst controversieel te noemen. De briefjes, afkomstig van Michael Jackson, maken duidelijk dat Wacko Jacko continu met angst leefde.

"Michael was echt bang om vermoord te worden", vertelt Jacobshagen aan het Duitse BILD. "Hij had constant het gevoel achtervolgd te worden en dacht altijd dat mensen achter zijn geld aanzaten." Sommige aantekeningen bevatten een persoonlijke boodschap aan de Duitser: "Ik heb genoten van de tijd die ik met jou heb doorgebracht en ik zal altijd van je houden", staat er in één van de vele briefjes te lezen.

Familie Jackson

Jacobshagen ontving de aantekeningen voor een groot gedeelte van Jackson zelf, de overige teksten kreeg hij in 2015 van diens moeder Katherine (86). "Ze had talloze aantekeningen van haar zoon en ze vertelde mij: 'Neemalsjeblieft wat je nodig hebt en breng de waarheid aan het licht.' Ze vond dat ik er een boek over moest schrijven, maar dat is er vooralsnog niet van gekomen."

Ook Paris Jackson (18), de dochter van de popster, vertelde onlangs in een interview dat Michael er zeker van was dat hij op een dag vermoord zou worden. Dat was voor Jacobshagen het moment om zijn geheime notities openbaar te maken. "Door het interview van Paris voelde ik mij verplicht om de aantekeningen te publiceren."

Weerzien

Jacobshagen liep Jackson in 2009 weer tegen het lijf. "Ik heb er nooit met hem over gesproken", vertelt de Duitser. "Wat kan ik zeggen? Hij was bang voor zijn voormalige manager en vertelde dat hij zijn - destijds vijftig geplande concerten - om gezondheidsredenen moest annuleren."

De officiële doodsoorzaak van de King of Pop, die op 25 juni 2009 op vijftigjarige leeftijd overleed, is een overdosis van het verdovingsmiddel propofol.