Dat laten de twee weten in een interview met ABC News. In het twintigste seizoen van South Park staan de Amerikaanse verkiezingen centraal, maar de makers van de populaire serie zijn niet meer van plan om de verhaallijn met Mr. Garrison - die veel gelijkenissen vertoont met Donald Trump - wekelijks terug te laten komen.

"Het is ontzettend lastig, aangezien satire inmiddels werkelijkheid is geworden", weet Parker. "We vonden het echt moeilijk om in het laatste seizoen van South Park - die anderhalve maand geleden is afgerond - grappig te zijn. We werden ingehaald door de actualiteiten, die eigenlijk veel grappiger waren dan alles waar wij zou zelf mee zouden komen."

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn de makers van het programma niet per se blij met de input die hen wordt 'aangeleverd'. "Ik weet niet echt wat ik ervan moet denken", lacht Stone. "Ik heb niet het gevoel dat wij er iets aan hebben. Eigenlijk zorgt Trump met zijn team al voor nodige satire, dus dan wordt het moeilijk om het nóg belachelijker te maken."