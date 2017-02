Gordon heeft in korte tijd onder andere het overlijden van Hans Breukhoven, Barbara Straathof en de ziekte van LA, The Voices-zanger Peter Strykes moeten verwerken, dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, maar gelukkig heeft hij nu ook goed nieuws.

“Na alle nare berichten en dood en ziektes eindelijk eens wat positiefs geweldig! Ik ben achter oom geworden van Skye Heuckeroth! Trots op mijn Neefje Jerry en zijn vrouw Britt!” schrijft Gordon op zijn Facebookpagina.