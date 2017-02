'Blue Ivy krijgt eigen productenlijn'

Moeder Beyoncé zit achter het idee, blijkt volgens TMZ uit rechtbankdocumenten. Alle papieren zijn ingediend, toestemming om producten met Blue’s naam op de markt te brengen volgt waarschijnlijk snel.

Beyoncé, die in verwachting is van een tweeling, heeft al langer plannen voor een productenlijn voor haar dochter. In 2012 probeerde ze de naam Blue Ivy vast te laten leggen, maar iemand anders was haar voor. Nu haar achternaam Carter is toegevoegd aan de merknaam, moet het volgens de Amerikaanse site wel lukken.