Vader klaagt 'oplichter' Frank Ocean aan

Na de schietpartij vorig jaar juni in een homoclub in Florida, schreef Frank op Tumblr hoe hij op zesjarige leeftijd hoorde hoe zijn vader een transgender serveerster in een lokaal restaurant een 'flikker' noemde. "Hij sleurde me het restaurant uit en zei dat ze ons niet mocht bedienen omdat ze vies was. Dat was de laatste middag dat ik mijn vader zag en de eerste keer dat ik dat woord hoorde."

In de rechtbankpapieren is te lezen dat Cooksey ontkent dat het incident ooit heeft plaatsgevonden. Hij noemt zijn zoon een oplichter, fraudeur en hypocriet, die de 'LGBT-gemeenschap heeft bedrogen vanwege het financiële gewin van zijn album Blonde'. Cooksey wijst er ook op dat Tyler The Creator op het album van Ocean te horen is, terwijl 'Frank wist dat Tyler The Creator de toegang tot Australië en Engeland is geweigerd vanwege homofobe rapteksten die aansporen tot geweld'.

Franks vader zegt tegen Rolling Stone dat de post een publiciteitsstunt is die hem werk in de film- en muziekindustrie heeft gekost. Cooksey wil namelijk een film maken, maar door reputatieschade zou hij nooit meer een filmdeal kunnen sluiten. Daarom eist hij miljoenen van zijn zoon.