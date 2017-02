Dochter Ryan en Blake dol op haar zusje

Zijn twee meiden zijn Ryans grote trots. "Als ik zie hoe dol mijn oudste dochter is op onze jongste, ben ik apetrots", glunderde de acteur. "Als ze haar kusjes geef en knuffelt, ben ik van m’n stuk." Voor anderen is het gedrag van James en Ines volgens hun vader doodsaai. "Ieder ander zou erbij in slaap vallen."

Ryan mocht de Hasty Pudding Man Of The Year Award in ontvangst nemen, een prijs die de studenten van Harvard jaarlijks uitreiken aan acteurs die 'een blijvende en indrukwekkende bijdrage hebben geleverd aan de entertainmentsector'. De acteur of actrice die in het zonnetje wordt gezet, wordt tijdens een 'roast' op komische manier met de grond gelijkgemaakt.

Ryan werd door de studenten gedwongen fragmenten van een paar minder succesvolle films te bekijken. Zo kwam The Green Lantern voorbij. In een vuilnisbak moest de acteur vervolgens op zoek naar een groene lantaarn, om die vervolgens met een flinke hamer kapot te slaan. "Dit is meer waard dan de opbrengst van de film", grapte Ryan.