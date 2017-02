Kim Kardashian onthulde dit weekeinde dat ze nog precies weet wanneer en waarom ze als een blok viel voor de rapper. Zijn centrale verwarming speelde een belangrijke rol.

“Ik hou van warme kamers en haat het als de airconditioning aan staat”, schreef Kim op haar website. De realityster verzon twintig dingen die het publiek nog niet van haar wist, ondanks dat ze al jaren haar wel en wee deelt met de hele wereld. “Ik wist dat Kanye en ik voor elkaar geschapen waren toen ik bij hem bleef slapen en hij de verwarming aan had staan.”

Kim en Kanye kenden elkaar al jaren voordat ze in 2012 aan het daten sloegen. Kim was destijds nog getrouwd met basketballer Kris Humphries. Die scheiding was op 3 juni rond, nog geen twee weken later beviel Kim van haar eerste kind met Kanye: dochter North. In mei 2014 beloofde de realityster de rapper eeuwige trouw, begin december 2015 werd hun zoon Saint geboren.