“I’m rooting for you”, twitterde Katy. Dat is een Engelse uitdrukking en die betekent zoiets als dat je fan bent van iemand. Ze versierde haar tweet met een paar emoticons.

Katy mocht zelf in 2015 de beroemde en beruchte ‘halftime show’ van het american football-event verzorgen.

De finale van de 51ste Super Bowl gaat tussen de Atlanta Falcons en de New England Patriots. De wedstrijd wordt in Houston gespeeld.

Rooting for you @ladygaga! You got this ❤ #LittleMonsters