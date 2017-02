Echtgenote Gisele Bündchen plaatste een foto op Instagram waar de dames van de familie Brady een t-shirt dragen met de tekst "Brady's Ladies", de vrouwen van Brady. Het 36-jarige Braziliaanse topmodel schreef onder de foto: "We zijn er klaar voor! Hup Tom Brady!! Hup Pats!!!".

American Footbal-team New England Patriots nam het zondagavond op tegen Atlanta Falcons in de 51e editie van de Superbowl. Het winnende team mag zich een jaar lang het beste American Football team van de VS noemen.

Bündchen gaf vorige week haar echtgenoot Brady, met wie ze in 2009 in het huwelijksbootje stapte, een geluksketting. Tijdens American Football wordt flink geduwd en af en toe vallen er klappen tussen de spelers. "Ze gaf me deze ketting als bescherming en ze is heel blij dat ik hem draag, want ze vindt het niet leuk als iemand me slaat", zei Brady over de ketting voorafgaand aan de wedstrijd.

Op de foto van Bündchen is ook de moeder van de quarterback te zien, die het afgelopen jaar werd behandeld voor een ernstige ziekte. "Het is een moeilijk haar voor me geweest", aldus de sporter.

