Ruth Jacott op tijd hersteld voor première

28 min geleden

Ruth Jacott moest de afgelopen dagen wegens griep drie optredens afzeggen, maar inmiddels is de 56-jarige zangeres op tijd hersteld om vanavond te kunnen schitteren op de première van haar nieuwe theatervoorstelling in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.