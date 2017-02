Fred van Leer: ’Ik ben belazerd!’

De stylist vertelt dat in een video op Facebook. „Ik moet deze situatie even met jullie doornemen”, zegt Fred. „Dit is mijn Gucci overhemd, 950 euro.” Hij houdt een blouse met de opdruk van een rood met witte slang omhoog.

De modeminner geeft toe normaal nooit de prijs van zijn kleding te vertellen, maar nu moet hij wel. Hij heeft namelijk exact dezelfde slangenapplicatie gevonden in de fourniturenwinkel, voor het schamele bedrag van 8,50 euro.

„Lieve mensen, kijk en oordeel. Hashtag belazerd. Hashtag maakt niet uit want ik vind het toch nog gewoon een mooi bloesje, waarvan akte”, aldus Fred.