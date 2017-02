Bill Clinton in Amsterdam gespot

Mihnea Stoica, was een van hen, aan Elsevier vertelt hij dat hij Clinton rond 12.30 uur op het Spui zag, en toen met hem op de foto ging. “Hij was daar gewoon een beetje aan het rondlopen, net als een toerist. Hij was open en vriendelijk, en zei tegen mij dat hij erg genoten had van zijn reis naar Roemenië als president van de Verenigde Staten.”

Stoica komt uit Roemenië en is momenteel werkzaam in Nederland. De foto werd dan ook genomen voor boekhandel Athenaeum op het Spui.

Maar er waren meer berichten: “Okay, ik zag net Bill Clinton langs het café lopen waarin ik zit!” twitterde Lucy Locket Boaden. Het gaat om café Kalkhoven aan de Prinsengracht “Hij liep waarschijnlijk in de richting van het Anne Frank Huis,” zegt zij tegen Elsevier.

Okay I'm not on drugs Bill Clinton has just walked past the cafe we are sat in!!! Ha ha — Lucy Boaden (@lucylocket1) 6 februari 2017