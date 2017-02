"Het voelde fantastisch! Superbowl met Lady Gaga! Kijk naar mijn grote glimlach", schrijft Gianinni op Instagram.

Gianinni deed in 2008 mee aan So You Think You Can Dance en danste naast Lady Gaga ook al voor Rihanna. In december werd hij gevraagd om mee te doen aan het optreden bij de Super Bowl. Aan RTL vertelt hij: "Ik ben nog helemaal in de zevende hemel. Hier en daar moet je jezelf wel even knijpen van 'wauw, ik sta in deze positie en ik werk met deze mensen'."