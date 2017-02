De Topper en ambassadeur van de voedselbanken hoopt nog meer kant-en-klaarmaaltijden in te zamelen. “Het is ongelooflijk wat er gebeurt.”

De maaltijden gaan naar gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. “Er zijn 80.000, 90.000 mensen die elke week gebruikmaken van de voedselbank, daarom is voedsel heel erg hard nodig”, zei René tegen RTL.

De 150.000 blikken spaghetti zijn een cadeautje van Honig. Het voedingsmiddelenconcern bestaat 150 jaar en in het kader van ‘wie jarig is, trakteert’ werden de blikken gedoneerd aan de voedselbank. De overhandiging vormde ook het startsein van een nieuwe campagne. “Er is een nieuwe actie gestart en die heet 'samen aan tafel', dus we hopen nog veel meer op te halen”, zei René daarover.

De zanger heeft hooggespannen verwachtingen. “We verwachten dat heel Nederland mee gaat denken, zodat we misschien wel 250.000 of 300.000 maaltijden weg kunnen geven. Dat zou echt wel waanzinnig zijn.”