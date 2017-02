Dankzij het internationale succes van zijn film Elle vliegt Verhoeven deze dagen de hele wereld over. “Je haalt heel wat op je”, verzuchtte de 78-jarige filmmaker in De Wereld Draait Door.

“Het is niet zo makkelijk. Je moet steeds een praatje houden, leuk doen, suggereren dat je het allemaal prachtig vindt.” Hoewel het hem soms zwaar valt, kan Verhoeven wel genieten van het succes. Een bijzonder moment met Elle-hoofdrolspeelster Isabelle Huppert tijdens de uitreiking van de Golden Globes noemt hij het zoetste moment.

“Ik had al een Golden Globe gekregen voor beste buitenlandse film, zij moest nog wachten tot haar categorie aan de beurt was. Dat was zo’n zwaar moment, ik had die Golden Globe voor me staan en zijn moest nog komen”, weet Verhoeven nog goed. Toen hij, Huppert en een van de producenten van Elle onder tafel naar een van Hupperts peperdure oorbellen zochten, volgde een intiem onderonsje. “De producent zei: wat vreselijk, die oorbel is hartstikke duur. Toen zei Isabelle, onder de tafel: dat maakt niet uit, want het is allemaal verzekerd. Paul heeft de prijs gewonnen, zou ik er ook een krijgen?”

Trump

Nadat ook Huppert een Golden Globe had gewonnen, besefte Verhoeven dat ze ‘iets bijzonders hadden bereikt en dat we dat samen hebben gedaan’. Dergelijke momenten maken zijn overvolle agenda tijdens het awardseizoen dragelijker.

Het succes van Elle legt Verhoeven geen windeieren. Andere projecten van de filmmaker worden serieuzer bekeken. “Dingen waarvan je nooit weet of ze doorgaan, gaan hierdoor waarschijnlijker door dan vijf maanden geleden.” Zo krijgt de Nederlandse televisieserie die Verhoeven wil maken over ‘een man die carrière maakt via vijf vrouwen’ steeds meer vorm. “NL Film en Endemol zijn erin gestapt. De vorige keer dat ik hier zat was het een plan, nu is het iets wat in ontwikkeling is.”

Ook in de Verenigde Staten is meer interesse in Verhoeven, maar de regisseur weet niet of hij daar nog wil werken nu Donald Trump aan de macht is. “Ik vind het een zware opgave me te identificeren met de regering die daar nu zit”, zei Verhoeven, die Trump vergeleek met Hitler. “In ons familieberaad, mijn dochters en hun partners, is besloten de eerste vier maanden af te wachten en het aan te kijken.”