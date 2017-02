Kanye is niet blij met de eerste twee weken van Trump als president van Amerika. De moslimban zou de druppel voor de actie van rapper zijn, zo meldt TMZ.

Eerder was de man van Kim Kardashian nog groot fan van de nieuwe president van Amerika. De twee ontmoetten elkaar in december in New York. Kanye schreef toen op Twitter: "Ik vind het belangrijk om direct te communiceren met onze toekomstige president als we echt verandering willen."

Ook liet hij weten: "Ik wilde Trump ontmoeten om over multiculturele problemen te praten."

Al deze Tweets zijn inmiddels van zijn accounts verwijderd.