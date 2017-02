Bij een foto van het achtjarige meisje schrijft ze: "We hebben alle wensen en gebeden nodig voor mijn nichtje." Eerder liet haar vader al weten: "Alles was ik erover kan zeggen is dat we moeten bidden voor onze Maddie.”

Maddie raakte zwaargewond door een ongeluk met een quad. Ze zou buiten bewustzijn door een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht zijn. Haar toestand werd eerder al als 'kritiek, maar stabiel' omschreven.

Ondertussen wordt er steeds meer duidelijk over het ongeval. Zo weet blogger Perez Hilton te melden dat Maddie wilde uitwijken voor een sloot door een enorme ruk aan het stuur te geven. De quad sloeg daardoor over de kop en kwam in het water terug. Jamie Lynn en haar man zagen het gebeuren en probeerden hun dochter te redden, maar kregen de gordel niet los.