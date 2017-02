Wibi: 'Bod op landgoed Wulperhorst ontvangen'

Oktober vorig jaar wist bekendeburen te melden dat het kasteel op landgoed Wulpenhorst van Wibi Soerjadi zou worden verkocht middels een gesloten online inschrijving via het veilinghuis Troostwijk.

Inmiddels zou er volgens Wibi Soerjadi een bod zijn gedaan op zijn riante optrekje in Zeist. Hoe hoog het bod is, dat vertelt hij niet. Logisch, want de gunning wordt pas op 21 februari bekendgemaakt. En dat is later dan de bedoeling was. In eerste instantie zou de gunning op 7 februari plaatsvinden. Dit is dus 2 weken opgeschoven.

Akkoord

Hetzelfde geldt voor de sluitingsdatum. Deze zou eerst op 20 januari zijn, maar is nu verschoven naar 3 februari j.l. Dit kan bijna niet uit weelde zijn. Of Wibi akkoord gaat met het bod wat er nu ligt, zal over twee weken bekend worden. Deskundigen schatten dat het bod niet hoger zal zijn als 2,5 miljoen euro, maar misschien heeft de kleine pianovirtuoos geluk.

Over twee weken wordt alles duidelijk. Meestal leveren veilingen niet de hoogste prijs op. Imca Marina kan hierover meepraten. En dat er ook nog is geschoven met de sluitings- en gunningsdatum lijkt niet op een succesvol bod te wijzen. Overigens zou Wibi ook al een ander pand op het oog hebben, waar zelfs weer concerten kunnen worden gegeven.