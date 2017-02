‘Lady Gaga te dik voor topje’

‘Lady Gaga zou wat buikspieroefeningen moeten doen als ze haar flabberige buik wil tonen’, ‘Ik heb geprobeerd van Lady Gaga’s optreden te genieten, maar werd afgeleid door haar bewegende buik’, ‘Degene die Lady Gagas outfit heeft ontworpen, had haar haar buik niet zo moeten laten zien. Het was niet flatterend’ en ‘Lady Gaga moet wat aan haar buikspieren doen, moet je haar buik zien wiebelen!’, waren enkele van de reacties op Twitter.

Zelfbeeld

Lady Gaga’s fans, genaamd ‘Little Monsters’, namen het voor de zangeres op. ‘Lady Gaga zo zien optreden met een klein beetje vet op haar buik is de meest inspirerende actie van 2017’, ’Shoutout naar Lady Gaga’s buikje, om meiden te laten zien dat je geen perfect lichaam nodig hebt om het goed te doen’, ‘Lady Gaga is het podium op gegaan met haar echte lijf, zonder een perfect platte buik of airbrush. Ik hou van haar’, luidt het tegengeluid.

Tot slot zijn er ook mensen die zich zorgen maken over het feit dat Lady Gaga’s “buikvetje” überhaupt een gespreksonderwerp is. Ook door te zeggen dat het wél goed is, zou de aandacht worden gevestigd op haar lichaam in plaats van haar kunnen.

Cashen

De zangeres zal er zelf waarschijnlijk geen nacht minder om slapen. Het optreden van Lady Gaga in de pauze van de Superbowl heeft de 30-jarige zangeres geen windeieren gelegd. Gaga verkocht zondag ongeveer 150.000 albums en nummers in de VS, vergeleken met 15.000 de dag voor het optreden. Een toename van liefst 1000 procent, rekent People uit.

Ook qua kijkcijfers kan de zangeres met tevredenheid terugkijken naar haar optreden: er keken zo'n 50,2 miljoen Amerikanen naar de pauzeshow. Daarmee staat Gaga op de tweede plaats qua kijkcijfers, achter zangeres Katy Perry die in 2015 optrad tijdens de Superbowl.