Kelly viert jubileum als vrouw

Kelly, voorheen Ferry van der Veer, onderging op 7 februari 2000 een geslachtsoperatie. Daarvoor ging ze al als Kelly door het leven, maar nu had ze ook het lijf dat daarbij hoorde.

“Vandaag ben ik langer vrouw dan dat ik een jongen ben geweest. Ik was 16 toen ik besloot mijn geluk te volgen, om mijn droom achterna te gaan. Ook al was ik bang voor wat er zou gaan gebeuren en voor de operaties en reacties van mensen om mij heen. Ik ben nu 17 jaar mezelf. En ik heb nergens spijt van. En dankbaar voor de mensen die mij hebben gesteund. Familie en vrienden. Dankbaar. Dat ik in mezelf heb geloofd en op deze manier een hoop soortgenoten heb mogen helpen zichzelf te herkennen door mijn bekendheid. Ik vier dat ik 17 jaar het lichaam heb dat bij mijn diepste ziel hoort. Het moment dat ik echt tot leven kwam op deze voor mij bijzondere dag!” schrijft Kelly.

Prostitutie

Kelly werd bekend met haar deelname aan Big Brother, daarna was ze in verschillende televisieprogramma’s te zien. Vanaf maart 2011 was Van der Veer verloofd, maar een jaar later was het stel uit elkaar. Daarna ging ze werken als webcamgirl en make-up specialiste. In de zomer van 2016 werd bekend dat ze als prostituee werkt in de chique Haagse seksclub Diane's Secret.