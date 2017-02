Volgens een bron van The Sun is Beckham héél ver gegaan hierin. "Het is ongelofelijk om te zien wat hij allemaal deed om dit voor elkaar te krijgen." De 41-jarige voormalig Engels international vergeleek zichzelf als weldoener zelfs met Audrey Hepburn en bemoeide zich daarnaast ook nog met het Schotse onafhankelijkheids-referendum.

Maar Golden Balls gebruikte vooral zijn Instagram-account (37,2 miljoen volgers) om de Queen te paaien. In de laatste 18 maanden heeft Beckham vijf keer een afbeelding van koningin Elizabeth gepost op Instagram. Zo feliciteerde hij haar op d'r geboortedag: "Gefeliciteerd Hare Majesteit. GB", schreef hij toen.

Toen op 11 juni haar verjaardag daadwerkelijk gevierd werd, was Becks er als de kippen bij om haar nógmaals te feliciteren. "Gefeliciteerd Hare Majesteit. Zo trots dat we een koningin hebben die alles doet voor de liefde van ons land Groot-Brittannië."

Chantage

De man van Victoria Beckham postte ook enkele malen foto's van evenementen op Buckingham Palace waar hij aanwezig was. Zo schudde hij de hand van de koningin tijdens de Queen's Young leaders Award in 2016. "Ik was zó vereerd om de koningin te ontmoeten en daarnaast ook enkele inspirerende jonge mensen op Buckingham Palace."

Toen Elizabeth in september de langstzittende vorst werd, plaatste de Brit een foto van zichzelf met haar en prees hij de Queen vanwege haar 'ongelofelijke prestatie'. "Ze belichaamt alles wat groot is aan ons land en we mogen ons gelukkig prijzen dat we haar hebben. Mag dit maar lang voortgezet worden."

Voetbalheld Beckham werd onlangs gechanteerd voor 1 miljoen pond. Als hij het bedrag niet zou betalen, dreigden hackers zijn mails te lekken. Beckham kwam niet over de brug met de gigantische geldsom en kort daarna werden zijn mails effectief openbaar gemaakt. En de mails in kwestie toonden de voetballer niet meteen van zijn mooiste kant. Hieruit bleek dat hij Unicef vooral gebruikt om als 'publiek figuur' goed voor de dag te komen.