Dat vertelt Ed in gesprek met BeBox Music, dat hem vraagt of hij liever een tattoo op zijn bil heeft met het portret van Taylor Swift of Elton John. Hierop antwoordt de Britse zanger: "Ik denk dat ik ga voor Elton, aangezien hij mij altijd vraagt of ik op zijn gezicht wil zitten. Serieus, dat doet hij altijd! Ik maak geen grapje."

The stripped version of 'Beer, boots and boobs ' is out next month Een foto die is geplaatst door Ed Sheeran (@teddysphotos) op 4 Sep 2015 om 5:20 PDT

Ondanks dat Ed, die onlangs de twee singles Castle on the Hill en Shape of You tegelijkertijd uitbracht, al enige tijd een hechte band heeft met de Candle in the Wind-zanger, vindt hij het nog steeds 'vreemd' om het popicoon zijn 'vriend' te noemen.

"Ik heb nog steeds vaak in mijn carrière een knijp mij-momentje en ik denk eerlijk gezegd dat het beste dat je kunt doen – om niet gek te worden – het op je af te laten komen en er niet te veel aan te denken", zo vertelde Ed onlangs in een ander interview. "Maar, het mag duidelijk zijn dat het raar voelt om Elton 'een vriend' te noemen."