De in Utrecht geboren Aletta Kosterman maakte haar televisiedebuut bij de AVRO, met het programma Nieuwe Oogst in 1960. In 1962 ging ze bij de VARA voor de radio werken, waar ze bekend werd met programma's als Dit is uw leven, Voor wie niet kijken wil, Z.O. en Vroege Vogels met Ivo de Wijs.

Kosterman presenteerde verder VARA-televisieprogramma's als Opmaat, Lichtkrant en ze deed jarenlang samen met Wim Bosboom het consumentenprogramma Koning Klant.