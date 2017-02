Lady Gaga verkoopt 150.000 albums en singles na Super Bowl

In een dag na het immense sportevenement heeft Lady Gaga 150.000 albums en nummers verkocht. Dat heeft Nielsen Music bekend gemaakt.

125.000 van de 150.000 zijn singles, de rest cd's. Het nummer Million Reasons (45.000) deed het het beste op iTunes, gevolgd door Bad Romance (13.000). Born This Way (12.000) en Poker Face (10.000) eindigden op de derde en vierde plaats.

De kans is aanwezig dat de verkoop Lady Gaga weer de hitlijsten in helpt, maar of ze de top ermee bereikt, is maar de vraag. Maar er is nog hoop: de verkoop is op zondag gemeten, dus die kan de afgelopen dagen nog zijn opgelopen of wellicht de komende dagen nog toenemen.