Korine wil in juli met de opnames van The Beach Bum beginnen.

McConaughey speelt in de comedy de rol van de geliefde bandiet Moondog, meldt The Hollywood Reporter. ''The Beach Bum wordt een wilde en roekeloze rit. Matthew McConaughey is geknipt voor de rol van onze held Moondog, een opstandige charmeur in deze snelle, opbeurende en oneerbiedige comedy", zegt Korine.

Matthew McConaughey is vanaf 23 februari op het witte doek te zien in de film Gold, waarin hij een zakenman speelt.