Dat heeft de politie in een statement, in opdracht van de familie, laten weten aan People. "Met haar vader, moeder en stiefvader aan haar zijde, is Maddie dinsdag 7 februari halverwege de dag bij bewustzijn gekomen. Ze is zich bewust van haar omgeving en herkent de familieleden die 24/7 bij haar gewaakt hebben sinds het ongeluk."

Uit de verklaring wordt ook duidelijk dat er goede hoop is op herstel. "Ze is van de beademing afgehaald en is wakker en praat. Maddie blijft zuurstof toegediend krijgen en wordt goed in de gaten gehouden, maar het lijkt erop dat ze geen neurologische schade heeft opgelopen door het ongeluk."

Begin deze week raakte Maddie zwaargewond toen ze met een quad over de kop sloeg, in een sloot terecht kwam en enkele minuten onder water lag. Buiten bewustzijn werd ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Maddie is de dochter van het zusje van Britney, Jamie Lynn.