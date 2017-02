De prijzen werden dinsdagavond uitgereikt tijdens een awardshow in Uitgeest.

O’G3NE werd door de luisteraars van het radiostation tot winnaar uitgeroepen in de categorie Zangeres van het jaar. Marco Borsato versloeg zijn collega’s Dotan, Guus Meeuwis, Nick & Simon en Douwe Bob in de categorie Zanger van het jaar. Het is de zesde 100% NL Award die Marco mee naar huis neemt. Dit jaar kreeg Marco de prijs uitgereikt door kickbokser Rico Verhoeven.

De prijs voor Band van het jaar ging naar Kensington. Vorig jaar gingen zij er ook al met deze prijs vandoor. Miss Montreal kreeg de prijs voor Album van het jaar voor haar plaat Don’t Wake Me Up, met onder andere de hits Love You Now en One Last Drink.

The Voice of Holland-winnares Maan won met 48 procent van de stemmen de award Doorbraak van het jaar. De samenwerking tussen Sam Feldt, Lucas & Steve en Wulf, waar de hit Summer On You uit voortkwam, sleepte de 100% NL Award voor Hit van het jaar in de wacht.