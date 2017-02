Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Mark Rietman speelt seriemoordenaar

50 min geleden

Acteur Mark Rietman gaat in een nieuwe theatervoorstelling van het Nationele Toneel en het Residentie Orkest een seriemoordenaar spelen. Hij kruipt voor het stuk 'Een helse komedie' in de rol van de Oostenrijkse psychopaat Jack Unterweger, die in de jaren zeventig meerdere vrouwen vermoordde.