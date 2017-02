Wat blijkt, Madonna heeft de meisjes zo'n zeven maanden geleden al ontmoet. Haar dochter Lourdes was ook aanwezig bij de ontmoeting. En een foto daarvan heeft ze destijds op internet geplaatst. "Lola brengt wat tijd door met een tweeling, Stella en Esther, in de Home of Hope Orphanage", zo laat Madonna weten. Uit andere foto's blijkt dat ook haar andere kinderen, Rocco, Mercy en David, mee gekomen waren naar het Afrikaanse land.

De twee meisjes verblijven nu nog in het weeshuis in Mchinji, waar ook Madonna's zoontje David vandaan komt. Wanneer Stella en Esther met hun adoptiemoeder mee mogen naar Amerika, is nog niet bekend.