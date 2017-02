De voormalig seksbom van Baywatch werd in augustus 2014 door modeontwerpster Vivienne Westwood voorgesteld aan Assange. Ze wilde informatie inwinnen over haar dierenrechtenorganisatie. Sindsdien zijn ze contact blijven houden, het is dan ook niet voor het eerst dat ze de Australische internetactivist op heeft gezocht.

Pamela Anderson bij de Ecuadoriaanse ambassade in Londen Foto: BSR / splash

Pamela is door The Sun gespot op 15 oktober, 13 november, 7 en 12 december en op 21 januari bij de ambassade. Ze heeft volgens de entertainmentsite hem een keer een tas boodschappen gebracht en bij een ander bezoek zou ze voor hem een sandwich hebben gehaald.

Pamela Anderson bij de Ecuadoriaanse ambassade in Londen op weg naar Assange Foto: BSR / splash

Uitlevering

Eerder vertelde Pamela dat ze in hem gelooft. "Volgens mij is hij een goed persoon, maar ik maak me zorgen over zijn gezondheid en familie. Ik hoop op een wonder en dat hij dus weer als vrij man door het leven kan gaan."

In augustus 2010 vaardigde de Zweedse politie een arrestatiebevel uit tegen Assange, wegens klachten van twee vrouwen over seksuele 'gedragingen' van hem. In november van dat jaar zette Interpol hem op de lijst met gezochte criminelen. Op 7 december meldde Assange zich bij de politie in Londen. Op 17 december 2010 werd Assange op borgtocht vrijgelaten. Het internationaal opsporingsbevel tegen hem bleef echter van kracht en hij bleef onder huisarrest.

In november 2011 oordeelde het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk dat hij mocht worden uitgeleverd aan Zweden. Tegen dit vonnis ging hij in beroep, maar op 30 mei 2012 oordeelde het Hooggerechtshof opnieuw dat uitlevering wettig is. Assange beweerde dat uitlevering aan Zweden een politieke reden had en vreesde dat het gevolg een uitlevering aan de Verenigde Staten zal zijn, dat hem wil berechten vanwege zijn WikiLeaks-onthullingen met betrekking tot dat land. De Zweedse autoriteiten gaven aan dat dit niet het geval was en dat Assange gezocht wordt wegens de verkrachtingszaak en niets anders.