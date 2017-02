Aretha Franklin (74) kondigt afscheid aan

Aretha wil aan het eind van 2017 stoppen met haar glansrijke zangcarrière, vertelde ze volgens The Guardian aan WDIV Local 4, een televisiezender in Detroit. Het album samen met Stevie zou in september uit moeten komen.

"Ik moet je vertellen, ik stop aan het eind van dit jaar", aldus de soulzangeres tegen de televisiejournalist van het tv-station. Daarbij vertelde ze meteen over haar samenwerking met Wonder en dat ze "niet kan wachten". Ondanks haar zangpensioen, is ze niet van plan om compleet te stoppen.

Rijk mens

Franklin wil meer tijd gaan besteden aan haar kleinkinderen nu ze gaan studeren. "Ik voel me een rijk mens en ben zeer tevreden over hoe mijn carrière verlopen is. Ik mag me gelukkig prijzen, maar het is niet zo dat ik weg ga en niks ga doen. Dat zou ook niet goed zijn." Het nieuwe album wordt volledig geproduceerd in Detroit.

Aretha - die in maart 75 jaar wordt - heeft de laatste jaren te kampen met haar gezondheid. In 2010 moest ze meerdere shows cancelen wegens 'medische redenen'. Ze moest toen met spoed aan haar buik geopereerd worden. De zangeres ontkende dat ze leed aan alvleesklierkanker, maar gaf later wel toe dat er een tumor verwijderd was.

De Queen of Soul scoorde grote hits als Natural Woman, I Say a Little Prayer, Think en Respect. In 1987 werd ze als eerste vrouw ooit opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.