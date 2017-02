HNTM verder zonder Fred en Anouk

"Wat heb ik de afgelopen 5 seizoenen plezier gehad met de opnames", kijkt Fred terug op Instagram. "Heel veel gelachen (extreem veel gelachen), gehuild, gefeest, mooie landen bezocht, op de mooiste locaties geweest en mooie vriendschappen aan overgehouden." De stylist gaat nu aan andere projecten werken.

Ook Anouk heeft Instagram uitgekozen om het nieuws wereldkundig te maken. "5 jaar geleden werd ik eindelijk gebeld met de vraag of ik topmodel wilde presenteren. Als je dat vanaf dag 1 al wilt, duurt het best lang!", schrijft ze. "Na een top tijd van 4 jaar is het tijd om het stokje over te dragen. Dank super crew, tijden om nooit te vergeten!"

Wie de nieuwe gezichten zijn van Holland's Next Top Model is nog niet bekend. Het programma, waarvan inmiddels negen seizoenen zijn gemaakt, gaat gewoon door. Eerdere presentatrices waren Yfke Sturm en Daphne Deckers.