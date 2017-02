Ophef over plasseksvideo Patricia Paay

Op de video lijkt het erop dat Patricia in een ligbad plasseks heeft met een onbekende man. Het is niet duidelijk of de beelden authentiek zijn. Haar advocaat Mr. Langelaar zegt: "Nu dit naar buiten is gekomen, zullen we maatregelen nemen. Als we de mensen pakken die dit hebben verspreid, hebben ze een probleem."

Volgens politie Noord-Holland gaat de polderdiva komende vrijdag aangifte doen bij de politie voor het verspreiden van het filmpje. De 67-jarige artieste zei maandag diep geschokt te zijn dat zij vanwege een zakelijk geschil met de beelden wordt gechanteerd.

Chantage

Paay zei wel een vermoeden te hebben wie er achter het verspreiden van het filmpje zit. "Er is iemand die me al tijden zwart probeert te maken en me probeert te chanteren. Ik zal niet zeggen wie dit is, maar deze informatie wel delen met de politie”, aldus La Paay.

Gordon heeft inmiddels op Facebook gereageerd en vindt het gebeuren verschrikkelijk.

Ook Ali B. heeft het filmpje inmiddels gezien, meldt hij op Twitter.