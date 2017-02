Ellemieke en Sergio hebben veel moeite moeten doen om opnieuw zwanger te raken. "We zijn denk ik wel twee jaar bezig geweest in de medische molen", zegt Ellemieke in gesprek met Flair. "We hebben ivf geprobeerd, maar dat sloeg bij mij niet aan. Daarna volgden we onder begeleiding de natuurlijke cyclus. Dit was absoluut niet leuk, maar ik heb een hele geduldigde, rustige man die me enorm steunde", gaat ze verder.

Volgens Vermolen was haar man, die chef-kok is, niet direct overenthousiast over de komst van een derde kind. "Het was niet meteen van 'o jippie, een derde, we gaan ervoor'. Hij vond twee kinderen wel goed, omdat hij er al twee heeft uit een eerdere relatie. Vijf kinderen vond hij een hele verantwoordelijkheid. Maar ik heb altijd gezegd: Ik wil het tot mijn veertigste wel, maar daarna niet meer. Ik had dus wel een tijdslot."

Uiteindelijk besloot het stel om nog een maand lang te proberen een derde kindje te krijgen, waarna het wonder boven wonder lukte. "In die maand bleek ik zwanger te zijn. Het is alsof het zo moest zijn." Vermolen, die inmiddels veertig jaar oud is, ziet haar leeftijd niet als een probleem. "Ik ben heel blij dat ik nu nog mijn derde kindje kan krijgen. Liever had ik het eerder gehad, maar de omstandigheden lieten het niet toe."

Het stel heeft al twee kinderen, Noah van zeven en Zenna van vijf jaar oud. Daar komt nu een broertje voor de twee kinderen bij.