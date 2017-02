Tom Jones ontkent romance Priscilla Presley

“Priscilla Presley en Tom kennen elkaar al jaren”, liet de woordvoerder weten aan People. “Ze maken deel uit van een groep die af en toe samenkomt voor een avondje uit. Meer dan dat is het niet.”

Geruchten dat de Sex Bomb-zanger bijna een jaar na de dood van zijn vrouw gevallen is voor Priscilla doken op nadat de twee samen werden gespot bij een restaurant in Londen. “We zijn al heel lang vrienden”, zei Tom volgens The Mirror over de ex van Elvis. “Ze is een charmante dame en we genieten van onze avondjes uit samen.”