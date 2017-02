Goed nieuws voor Freek Vonk

Op zijn Instagram deelt Freek een video van het befaamde LuckyTV. Bij de beelden schrijft de bioloog, die zijn humor door het ongeluk nog niet is verloren: "DE BEELDEN!! Oké oké, ik zal eerlijk met jullie zijn, dit is wat er echt gebeurde onder water. En ze kwam alleen maar even 'haai' zeggen!!"

Toch komt Freek ook nog met een serieuze noot. "Maar nu even serieus: het gaat ECHT goed met me! Ik ben weer op controle geweest bij de chirurg en de hechtingen zien er goed uit. Geen enkel teken van infectie. Dus niemand hoeft zich zorgen te maken. Maandag mogen de 100+ hechtingen er al uit. Zijn er vrijwilligers die dat voor me willen doen? Gelukkig ben ik echter niet zo gehecht aan Miami en kom ik dit weekend weer lekker thuis!!"