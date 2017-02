Seksfilmpje ‘hard aangekomen’ bij Patricia

Volgens haar advocaat had Patricia geen idee dat de seksuele handelingen werden gefilmd. “Ze zegt: ik wist niet dat er een film van mij is gemaakt. Ik geloof haar ook echt. Waarom zou ze tegen mij de waarheid niet zeggen?”, aldus Langelaar.

Patricia is niet honderd procent zeker dat ze zelf te zien is op de verspreidde beelden. “Ze zegt: het kan mijn hoofd zijn. We willen verder onderzoeken of het mogelijk is dat haar hoofd over andere beelden is geplakt.”

Volgens haar advocaat stapt Patricia vrijdag weer naar de politie. “Dan gaat ze de aangifte waar maandag mee is begonnen verder uitwerken.” De diva en haar raadsman kregen maandag te horen dat verschillende media een sekstape aangeboden hadden gekregen. Daarop stapte ze naar de politie en deed ze aangifte van onder meer smaad.

“Dan gaat het zijn eigen weg”, zei Langelaar over het strafrechtelijk proces. “Er komt een onderzoek en dan besluit het Openbaar Ministerie of er een zaak is.” De advocaat hoopt dat ‘er techneuten bij zitten die het allemaal kunnen terugvinden’. “Iemand moet het filmpje ter beschikking hebben gesteld. We hopen IP-adressen te achterhalen.”

Naast een strafrechtelijk proces loopt een civielrechtelijk proces. Daarin eist Langelaar een schadevergoeding voor Patricia. Hoe hoog die eis wordt, weet de advocaat op dit moment nog niet. “Mensen denken dan meteen dat miljoenen gaan rollen, maar dat is niet zo. Maar we gaan met een hoge claim beginnen.”