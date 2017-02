'Drake en Jennifer Lopez uit elkaar'

Jennifer en Drake hebben hun relatie nooit bevestigd, maar deelden wel innige foto’s via social media. Afgelopen weekeinde plaatste Jennifer een cryptisch bericht op Instagram. "Alles draait om timing. Als het voorbestemd is, gebeurt het, en om de juiste redenen."

"De liefde is een beetje bekoeld", vertelde een ingewijde aan Us Weekly. Verschillende bronnen sluiten niet uit dat de twee elkaar weer vinden als Drake klaar is met zijn Europese tournee. E! News meldt op basis van bronnen dat ‘ze even uit elkaar zijn, niet omdat ze niet samen willen zijn, maar alleen vanwege hun krankzinnige gegevens’.

J.Lo en Drake werden in december voor het eerst aan elkaar gekoppeld nadat de zanger een van Jennifers concerten had bijgewoond.