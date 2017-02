Sinds de verkiezing van Donald Trump hebben veel artiesten bij het in ontvangst nemen van prijzen hun mening over het politieke klimaat in de Verenigde Staten laten horen. Zo viel Meryl Streep in haar speech bij de Golden Globes de toen nog toekomstige president aan, en Stranger Things-acteur David Harbour hield tijdens de SAG awards een minutenlang betoog tegen "de hypocrisie en het geweld van bepaalde individuen en instituten."

Artistieke vrijheid

"De beste speeches zijn die met een persoonlijke noot", zegt Grammy-producent Ken Ehrlich tegen Variety. "Artistieke vrijheid is een van de beginselen van onze show, en we hebben door de jaren heen laten zien dat we daar in zijn blijven geloven."

Tijdens de Grammy-ceremonie stonden de afgelopen jaren inderdaad vaker maatschappelijke issues centraal. In 2014 vroeg Macklemore uitgebreid aandacht voor homofobie in de hiphopcultuur, en het jaar daarna trouwden er 33 stellen tijdens de awardshow, onder wie veel homo's en lesbiënnes. In 2016 vertelde een slachtoffer van verkrachting op een universiteitscampus haar verhaal op het podium, gevolgd door een videoboodschap van Barack Obama over dat onderwerp.

Tijdens de 59e Grammy Awards zondag treden onder meer Bruno Mars, Katy Perry en Adele op, Lady Gaga en Metallica doen dat in duetvorm. Beyoncé maakt met negen nominaties kans op de meeste awards.