Controlfreak Taylor Swift houdt touwtjes in handen

"Ze zal mij nooit nieuwe nummers opsturen, nee", laat Ed weten in een interview dat door Just Jared is opgepikt. "Ik krijg soms wel iets te horen, maar dan moet zij er wel zelf bij zijn." De zanger, die onlangs de twee hitsingles Castle on the Hill en Shape of You tegelijkertijd uitbracht, legt uit hoe Taylor ervoor zorgde dat hun duet, Everything Has Changed, niet vroegtijdig uitlekte.

"Ik weet nog dat we het lied in 2012 opnamen voor haar album Red. Ik was in San Francisco en Taylors team stuurde iemand met een gesloten koffertje, met daarin een iPad, om mij het lied te laten horen", vertelt Ed. "Diegene vroeg aan mij of ik blij was met het resultaat, waarop ik antwoordde met 'ja'. Vervolgens werd het koffertje dichtgedaan en nam hij het vliegtuig weer terug."

Het derde studioalbum van de Britse zanger, ÷ (uit te spreken als Divide), verschijnt op 3 maart.