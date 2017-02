Tot nu toe kon het materiaal van Prince alleen via concurrent Tidal gestreamd worden. In november was er nog een rechtszaak over de rechten van de muziek van de in april overleden popster. Tidal zei de exclusieve rechten in handen te hebben, maar daar dachten de erfgenamen anders over. Die bleken een overeenkomst te hebben getekend met Universal.

Prince was tot 2015 gewoon aanwezig op streamingsdiensten als Spotify en Deezer. Hij besloot zijn muziek daar weg te halen vanwege de magere vergoeding die hij kreeg. Alleen Tidal mocht zijn songs beschikbaar blijven stellen voor gebruikers. Het is overigens niet duidelijk of andere diensten als Apple Music, Deezer en Google Music ook over het werk van Prince kunnen beschikken.

Dat voor zondag als releasedatum is gekozen is niet zo vreemd. Op die dag worden de Grammy’s uitgereikt en tijdens het evenement zal er een groot eerbetoon zijn aan Prince.