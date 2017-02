Trump-protest Shia LaBeouf stopgezet

Sinds de inauguratie van Donald Trump heeft Shia LaBeouf de actie opgezet. De acteur zette op die dag een webcam neer, gericht op één van de muren van het museum. Aan voorbijgangers werd gevraagd om de tekst 'He Will Not Divide Us' uit te spreken.

De dertigjarige Shia werd op 26 januari jl. opgepakt tijdens zijn protest, omdat hij reageerde op een man die in beeld liep en dingen over Trump zei die hem niet zinde. Inmiddels is de Transformers-acteur weer vrijgelaten, maar hij moet zich nog wel melden bij de rechtbank.

Van origine wilde de acteur de stream vier jaar door laten lopen, exact de duur van het presidentschap van Trump.