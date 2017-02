Mathilde: niet immuun worden voor beelden

“Elk kind verdient een veilige jeugd”, stelde Mathilde aan het begin van haar speech. Die gedachte ging veelvuldig door haar hoofd toen ze een paar maanden geleden een vluchtelingenkamp in Jordanië bezocht, vertelde ze de aanwezigen.

Volgens de Belgische koningin is de afgelopen twintig jaar vooruitgang geboekt op het gebied van de bescherming van kinderen in gewapende conflicten, “maar niet genoeg”. “In te veel delen van de wereld zijn kinderen het slachtoffer van geweld.”

Mathilde riep de deelnemers aan de internationale conferentie op zich in te blijven zetten voor kinderen in conflictgebieden. “We moeten niet immuun worden voor de schokkende beelden die dagelijks tot ons komen. We hebben de legale en morele middelen om kinderen te beschermen.”