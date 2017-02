premium

Dwight en Leon missen finale The Voice

24 min geleden

Dwight Dissels en Leon Sherman vielen vrijdagavond met de finale in zicht af in The Voice of Holland. Thijs Pot, Vinchenzo Tahapary, Isabel Provoost en Pleun Bierbooms overleefden de halve finale wel en strijden volgende week vrijdag om de winst.