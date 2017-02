Ladies of Soul trappen vierde reeks af in Ziggo Dome

Het blijft een mooi gezicht, Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, Edsilia Rombley, Berget Lewis en Candy Dulfer gezusterlijk naast elkaar. Helemaal als het in sjiek rood gala is natuurlijk. Maar de diverse groepsnummers behoorden tijdens de eerste van drie shows dit jaar opvallend genoeg niet tot de hoogtepunten.

De eerste daarvan was geheel en alleen toe te schrijven aan Edsilia Rombley. Met tranen in de ogen en een brok in haar keel zong zij Unbreak my heart van Toni Braxton. De zaal zong de jaren 90-R&B-klassieker hartstochtelijk mee.

Dat deden de duizenden bezoekers ook toen Glennis Grace in haar eentje Whitney Houstons Run to you inzette. De Amsterdamse zangeres liet horen over een absolute klassestem te beschikken. Haar uitvoering deed - eerlijk waar - zo weinig onder voor het origineel dat het eigenlijk onbegrijpelijk is dat deze vrouw niet wereldberoemd is. Niets dan lof en diepe, diepe bewondering.

De laatste die écht een pluim verdiend voor haar solo-optreden vrijdagavond is Berget Lewis. Aan haar de taak om Prince' lastige Purple rain te vertolken, maar het kwam bijna Tina Turniaans vol overgave uit haar tenen. Aan vocale spierballen geen gebrek.

Een groot compliment verdienen tenslotte ook de gasten van dit jaar. Frank McComb, voorheen van Buckshot Lefonque, bracht Ziggo Dome samen met Candy op haar sax even geheel in North Sea Jazz-sferen met Another day. Oleta Adams speelde van achter haar vleugel vooral een adembenemde mooie Get here.

Is dit nou allemaal nog wel soul, vraagt u? Niet echt natuurlijk, zo'n Bob Marley-medley tussendoor al helemaal niet. Wat dat betreft is Ladies of Soul inmiddels een kapstok waar meer jassen aan passen. Maar dat mag bij de vierde editie van dit muziekfestijn ondertussen ook wel bekend zijn. Zaterdag en zondag staan de Ladies of Soul opnieuw in Ziggo Dome.