Fabiënne verloor zichzelf in drugs en alcohol

Zo onthult ze zaterdag in het AD.

De inmiddels achttienjarige Fabiënne zocht al eerder haar toevlucht in drugs. Ze begon op haar twaalfde met blowen, maar raakte pas echt van het padje af toen ze de eerste winnares werd van The Voice Kids. "Ik leefde in twee werelden. Dan stond ik op woensdagavond voor een volle zaal met allemaal mooi geklede mensen die me de hemel in prezen en vervolgens moest ik een dag later weer naar school. Dan dacht ik echt: wat doe ik hier?", aldus Fabiënne.

"Ik heb alles eens geprobeerd. Als ik onder invloed was, dacht ik verder nergens aan", vertelt ze openhartig. Fabiënnes ouders wisten van niets, niet van de drugs en alcohol en ook niet van de vele vriendjes. "Ik loog over van alles, bij wijze van spreken zelfs over de kleuren van mijn sokken. Mijn ouders werden op een gegeven moment gewoon vreemden van me."

Bevrijding

In een kliniek vond Fabiënne uiteindelijke de rust terug. "Het was een heerlijk gevoel. Eindelijk kon ik helemaal weg. Mijn lijf en hoofd waren ook gewoon op", aldus de zangeres, die gecoacht werd door Angela Groothuizen. "De kliniek leek een bevrijding."

Fabiënne heeft inmiddels haar leven weer op de rit. Ze blowt nog weleens tegen haar adhd, maar gebruikt geen andere drugs meer en nauwelijks alcohol. Bovendien studeert ze aan de Popacademie in Utrecht. "Ik wil nog steeds bekend worden. Maar dan niet in Nederland, maar in Amerika met Engelstalige R&B-, hiphop- en soulmuziek. Daar kan je zijn wie je wil en wat je wil."