Amber Rose weer vrijgezel

Dit melden bronnen aan Us Weekly.

Amber en Valentin leerden elkaar kennen via het Amerikaanse televisieprogramma Dancing With The Stars. Haar danspartner Maksim stelde haar voor aan zijn broer Val, waarna de vonken oversloegen.

Na vijf maanden daten gaan Amber en Valentin weer elk hun eigen weg. ''Ze verschillen teveel van elkaar'', zegt de bron van Us Weekly. Een ander zegt dat de agenda's van de twee niet synchroon liepen. ''Val was op tournee en had nauwelijks tijd om zijn vriendin te zien. De relatie ging als een nachtkaars uit'', vervolgt de bron, die niet uitsluit dat de twee in de toekomst de draad weer oppakken.

Amber Rose had tussen 2008 en 2010 een relatie met rapper Kanye West. In 2012 trouwde ze met de rapper Whiz Khalifa met wie ze in februari 2013 een zoon kreeg, Sebastian Taylor Thomaz. Khalifa en Rose scheidden uiteindelijk in 2014.